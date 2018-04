Wien - Die USA veröffentlichten in der abgelaufenen Woche die Liste jener chinesischen Importe, auf die gemäß Art. 301 ein Zoll von 25% eingehoben werden soll, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Die Produkte im Wert von USD 50 Mrd. würden sich wie erwartet vorwiegend in den Bereichen des "China's Made in 2025" Strategieplans (Elektronik, Maschinen, Transport, Luftverkehr, Telekom, Pharma.

Den vollständigen Artikel lesen ...