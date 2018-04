Der in England vergiftete Russe Sergej Skripal ist nicht mehr in Lebensgefahr. Seine Tochter hatte sich schon am Vortag zu Wort gemeldet.

Dem in England vergifteten russischen Ex-Spion Sergej Skripal geht es besser. Er sei nicht mehr in einem kritischen Zustand, vermeldete das Krankenhaus in Salisbury, in dem der 66-Jährige seit rund einem Monat behandelt wird am Freitagnachmittag. Er mache "rasche Fortschritte", sei bei Bewusstsein und spreche.

Erst am Vortag hatte sich seine Tochter Julia über eine Pressemitteilung der Polizei zu Wort gemeldet. Auch sie ist offenbar wieder bei Bewusstsein und ansprechbar. "Ich bin vor einer Woche aufgewacht", wird die 33-Jährige in der Pressemitteilung zitiert. "Seitdem spüre ich, wie die Kraft immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...