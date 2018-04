Der Dow Jones konnte gestern weiter zulegen. Am Ende des Handelstages verzeichnete er Zugewinne von knapp einem Prozent. Nachdem Donald Trump nun wieder Öl ins Feuer eines drohenden Handelskrieges gegossen hat, wird der Dow heute mit roten Vorzeichen erwartet. Erfahren Sie hier mehr von Marco Uome. Außerdem gibt Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.