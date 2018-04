Bern (ots) - Der lange und kalte Winter hat am Nutzfahrzeug-Markt

der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein seine Spuren

hinterlassen. So wurden im ersten Quartal mit 9'342 Einheiten 9,1

Prozent weniger Neufahrzeuge eingelöst als im überaus erfolgreichen

Vorjahreszeitraum. Besonders bei Wohnmobilen war der Rückgang in den

ersten drei Monaten des Jahres spürbar.



Die Wachstumserwartung für das laufende Jahr sehen eigentlich sehr

positiv aus. So hat die Expertengruppe des Bundes ihre

Konjunkturprognose für 2018 gerade von 2,3 auf 2,4 Prozent erhöht. Am

Markt für leichte Nutzfahrzeuge, der als Gradmesser der laufenden

Wirtschaftsentwicklung gilt, war im ersten Quartal jedoch noch nicht

viel davon zu spüren. 7'293 Immatrikulationen bedeuten hier einen

Rückgang von 6,8 Prozent oder 532 Fahrzeugen zum Vorjahresquartal. Es

verbleiben aber natürlich noch neun Monate bis zum Jahresende, um

diesen Rückstand aufzuholen.



Weniger überraschend kommt das Minus bei Lastwagen. Die schweren

Nutzfahrzeuge über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht unterliegen besonderen

Beschaffungszyklen. Zudem ist die Grösse des Schweizer Marktes in

diesem Segment überschaubar. So beträgt das absolute Minus beim

Rückgang von 7,4 Prozent auf 1'120 Einlösungen lediglich 89 Trucks.

Im Vorjahresquartal war der Markt hingegen um 185 Einheiten

gewachsen.



Das bei Schnee und Eis die Kauflust bei Campern nicht gerade

steigt, liegt auf der Hand. So war der vergleichsweise kalte Winter

wohl zumindest teilweise für den Rückgang bei Wohnmobilen und damit

auch im Segment der Personentransporte verantwortlich. Dieses kam im

ersten Quartal auf 929 Immatrikulationen nach 1'204 im sehr positiven

ersten Quartal 2017 (-22,8 Prozent). Mit den warmen Temperaturen

kommen aber auch hoffentlich die guten Camper-Zahlen des Vorjahres

zurück.



Zusammen mit den 72'089 Personenwagen wurden im ersten Quartal

2018 in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein insgesamt 81'431

neue Motorwagen in Verkehr gesetzt. Im Vergleich zum vergleichbaren

Vorjahreszeitraum bedeutet dies einen Rückgang von 1,9 Prozent oder

1'576 Fahrzeugen.



Die detaillierten Nutzfahrzeug-Zahlen nach Marken stehen unter

www.auto.swiss zur Verfügung.



