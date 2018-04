Am Standort des Machinenbauers in Taiwan hat es gebrannt. Verletzt wurde dabei niemand. Die Höhe des Schadens wird noch ermittelt.Beim Maschinenbauer Manz hat es Anfang der Woche am Produktionsstandort in Taiwan gebrannt. Grund dafür war ein Kabelbrand, verletzt wurde dabei niemand, wie das Unternehmen aus Reutlingen am Freitag mitteilte. Neben Teilen des Gebäudes seien auch einige Anlagen für nasschemische Produktionsprozesse sowie für die Halbleiterindustrie teilweise stark beschädigt worden. Das Photovoltaik-Geschäft sei jedoch nicht betroffen, sagt ein Sprecher auf Nachfrage von pv magazine. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...