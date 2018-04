Der 45jährige Diplom-Kaufmann bringt viel Erfahrung in der Verpackungs-Industrie mit: So hat er seit 2011 als CEO die Bilcare Research AG, Schweiz, einen Hersteller von PVC- und Aluminiumfolien mit 1.800 Mitarbeitern und einem Umsatz von 265 Mio. Euro, erfolgreich transformiert. Das Unternehmen expandierte unter der Führung von Thorsten Kühn weltweit in den Markt für Verpackungen für die Pharmaindustrie und verfünffachte seine Ertragskraft. Zwischen 1998 und 2011 arbeitete Kühn in verschiedenen Management-Funktionen bei Klöckner Pentaplast, einem führenden Hersteller von Kunststoff-Folien für Pharma-, Lebensmittel-, ...

