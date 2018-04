Scheibchenweise werden Details zum Facebook-Datenskandal bekannt. Dass das Unternehmen teilweise selbst im Dunklen tappt, stößt auf scharfe Kritik.

Facebook hat im Skandal um den Missbrauch von Nutzerdaten durch die Beraterfirma Cambridge Analytica schon viel an Vertrauen eingebüßt. Entsprechend groß ist die Erwartung an das Unternehmen, den Vorfall aufzuklären und Maßnahmen zur Datensicherheit zu ergreifen. Facebook hat in dieser Hinsicht viel versprochen. Doch die Versprechen scheinen nicht viel wert zu sein.

Grund ist: Das soziale Netzwerk weiß offenkundig nicht, welche Informationen an die umstrittene Beraterfirma weitergegeben wurden. "Bis zum heutigen Tage wissen wir nicht, welche Daten Cambridge Analytica hat", sagte Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg der "Financial Times".

Dieses Eingeständnis stößt in der Politik auf Unverständnis und Empörung. "Facebook ist ein börsennotiertes Unternehmen, das seinen Gewinn mit den Daten erzielt, die es über seine Nutzer sammelt. Wenn Facebook nun selbst nicht weiß, welche Daten der Nutzer im jüngsten Skandal weitergegeben worden sind, ist das eine Bankrotterklärung", sagte der Hamburger Justizsenator Till Steffen (Grüne), dem Handelsblatt.

Steffen hatte kürzlich sein Facebook-Profil wegen des Datenskandals gelöscht.

Der digitalpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Manuel Höferlin, warf Facebook Versagen vor. "Dass Facebook bis heute keine rechtlichen Schritte gegen Cambridge Analytica und den Entwickler der App eingeleitet hat, halte ich für ein schweres Versäumnis", sagte Höferlin dem Handelsblatt. "Dieser Datenmissbrauch muss auch rechtliche Konsequenzen haben, und Facebook steht in der Pflicht zur juristischen Aufarbeitung beizutragen."

Mitte März wurde bekannt, dass die britische Analyse-Firma Cambridge Analytica unrechtmäßig an Informationen von Millionen Facebook-Usern gekommen war - ohne deren Wissen. In einem Brief an die EU-Kommission teilte das Unternehmen heute mit, dass Daten von bis zu 2,7 Millionen EU-Bürgern unerlaubt bei einer Analysefirma gelandet sind.

