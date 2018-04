Ryanair bietet u.a. am Flughafen Berlin-Tegel ab 1. Juni unter dem Laudamotion-Code OE Flüge zu 17 Zielen an - mit eigenem Gerät. Demnach werden laut aero.de Ryanair-Boeings 737-800 zunächst pro Woche auf 53 Flügen Warmwasser-Ziele am Atlantik und Mittelmeer bedienen, sowie Mailands Airport Malpensa. "Laudamotion, operated ...

Den vollständigen Artikel lesen ...