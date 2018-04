St-Cergue (ots) -



Zwei kreative Waadtländer, Pascal und Frédéric, haben auf

Kickstarter eine neue Uhrenmarke lanciert: MUSE. Eine Einladung, um

den gegenwärtigen Augenblick zu leben. Ein ganz neues Design, ein

traumhaftes Zifferblatt, bei dem es scheint, dass die Zeit der Zeiger

ihren Weg unterbrochen hat.



Eine Zeit, um sich sich auf das Wesentliche zu besinnen. Hier und

jetzt! Hommage an das Können Schweizer Uhrmacher, MUSE interpretiert

neu eine historische Grösse: die mechanische Steuerung mit

Selbstaufziehfunktion ETA 2776, die seit 35 Jahren nicht mehr

produziert wurde. Eine Uhr mit einer starken Ausstrahlung. Eine

Schweizer Mechanik und Ästhetik.



Willkommen im poetischen und geheimnisvollen Universum der Uhren

MUSE Swiss art watches



Eine Uhr mit einer starken Botschaft



Wie schon der Name der Marke es ausdrückt, hat dieser "Zeithalter"

die Ambition, ihre weiblichen und männlichen Träger zu inspirieren.

In dieser super vernetzen Welt, die im Zeitraffer und ohne

Unterbrechung vorwärts eilt, erinnern die MUSE Uhren in einer

poetischen und künstlerischen Art, an die Notwendigkeit, ein wenig

Abstand für eine Neubesinnung zu nehmen sich mit dem Wesentlichen zu

verbinden.



Um das zu tun, sind die traditionellen Zeiger durch fein

verarbeitete Motive ersetzt worden, die sich mit der Zeit

"entwickeln" und dieses bleibt in einer dauernde Bewegung. Dieses

Anschauen ist eine Einladung zu einem Moment des Innehaltens, des

Stehenbleibens und dann einen natürlichen Rhythmus leben, den des

gegenwärtigen Augenblicks.



Schweizer Ästhetik und Mechanik



Jede Serie wird in limitierten 100 Stück produziert. Jedes Model

ist mit einer mechanischen Steuerung mit Selbstaufziehfunktion ETA

2776 ausgestattet, die 1969 entwickelt, die Produktion aber 1982

eingestellt wurde. Die Entwickler von MUSE hatten es auf dem Herzen

diesen schlummernden Schatz wieder zu beleben, indem sie hunderte von

einem Sammler erhaltenen Bauteile wieder neu bearbeitet haben.



Sie schlagen ein bekanntes Uhrwerk MU-01 vor, umrahmt mit

schwarzem Rhodium und einer einmaligen. Fertigstellung: kreisförmige

Rippen, diamentierte Winkel und eine oszillierende

sonnendurchflutende Masse, wo die Gravur an das Markenlogo erinnert.



Das Uhrwerk ist in einem Gehäuse aus seidig glänzendem Titan

untergebracht, 44 mm microboriert und Poliert 37 mm, angeboten in

natürlichen Farben, in PVD schwarz oder in PVD Gold rosa. Die Gravur

wiederholt das Markenlogo. Die Lünette und der Boden sind beide mit

einem doppelt behandelten entspiegelten Saphirglas ausgestattet. Die

Zifferblätter sind aus ausgewählten natürlichen Steinen, wie Onyx und

Aventurine geschnitten. Das Armband mit Dornschliesse ist aus Leder

oder Satin. Die MUSE Uhren sind wasserdicht bis 50 Meter haben eine

Gangreserve von 48 Stunden. Der Basispreis für das Basismodel liegt

zwischen CHF 2'480.- et 2'820.- einschl. Mwst.



Um den persönlichen und einmaligen Charakter der MUSE Uhren noch

zu verstärken, kann der Boden der Uhr mit einer persönlichen

Botschaft graviert werden. Eine maßgeschneiderte Philosophie, die in

naher Zukunft auch auf die Materialien angewendet werden wird.



Partizipative Finanzierung



Hinter den MUSE Uhren stehen unternehmerischer Wille und eine

Passion für kreative Uhrenherstellung von den zwei Gründern Frédéric

Leuba und Pascal Robert. Freunde seit vielen Jahren und

Arbeitskollegen seit über 20 Jahren in grossen bekannten

Uhrenfabriken, haben sie sich auf diese Uhrenherstellung mit Liebe

zur Arbeit und Kreativität eingebracht. Um die Produktion der ersten

Modele zu finanzieren, wurde eine Crowdfunding ins Leben gerufen und

auf die Plattform Kickstarter gebracht. Diese endet am 12 April,

Mitternacht.



Das vorgesehene Ziel von 100.000 CHF ist erreicht, was den

Teilnehmenden die Produktion ihrer Uhr versichert. (70'000 CHF schon

geerntet)



Für eine Beteiligung ab 1.380 CHF erhält der Geber eine Uhr 44 mm

mit der Auswahl aus 3 Modellen.



Bei einer Beteiligung ab 1.420 CHF stehen dem Geber die Auswahl

aus 3 Modellen 37 mm, d.h. 40 % Rabatt, zur Auswahl.



Die Uhren tragen den Aufdruck "INSPIRED BACKER" und werden im

Rahmen der Eingänge numeriert.



Um allen Gebern zu danken, werden die Entwickler von MUSE Swiss

art watches erhalten diese je nach eingesetzten Beträgen eine

Halskette und/oder Ohrringe aus Silber, inspiriert mit dem MUSE Logo.



MUSE - Time for inspiration



Link Kickstarter: http://ots.ch/qIm4tw

Link website: http://www.muse-watches.com/

Link facebook: https://www.facebook.com/MuseSwissArtsWatches/

Link instagram: https://www.instagram.com/muse_watches/



Originaltext: Muse - Swiss art watches

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100064371

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100064371.rss2



Kontakt:

info@muse-watches.com



Frederic Leuba (franzözisch, portugiesisch, deutsch)

+41 79 938 99 88



Pascal Robert (französisch, english)

+41 78 80 32 108