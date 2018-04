So energisch wie kein Präsident vor ihm treibt Emmanuel Macron die "Transformation" Frankreichs voran. Doch einige Prüfungen stehen ihm noch bevor.

Emmanuel Macron mag den Begriff "Reform" nicht, er spricht lieber von "Umwandlung" (transformation im Französischen), das klingt weniger technokratisch. Seine Vorstellung eines verwandelten "Frankreich, das sich der Realität des 21. Jahrhunderts stellt", wie er gerne sagt, beinhaltet weit mehr als klassische wirtschaftliche Strukturreformen.

Macron will auch den französischen Staat umbauen, das Bildungssystem so umgestalten, dass es wieder mehr sozialen Aufstieg ermöglicht und die Europäische Union so weit verändern, dass sie "ihre Bürger schützt und die europäische Souveränität verteidigt".

Mit dem Arbeitskampf bei der staatlichen Bahngesellschaft SNCF stößt sein Wille zur Umgestaltung zum ersten Mal auf ein ernsthaftes Hindernis. Sollte seine Bahnreform auf halbem Wege steckenbleiben, wäre sein Elan geschwächt. Kommt sie durch, kann Macron noch weiter "transformieren". Zeit für eine Bestandsaufnahme, was bislang verwirklicht ist und was der 40-jährige Staatschef noch vorhat.

Was Macron schon erreicht hat

Im vergangenen Jahr trat das neue Arbeitsrecht in Kraft. das nun Spielraum für Verhandlungen und Vereinbarungen auf betrieblicher Ebene bietet. Anders als bisher können Arbeitsverträge nun ohne einen Sozialplan verändert werden.

Abgeschafft ist die Vermögensteuer auf so gut wie alle Werte außer auf Immobilien. Bei der Besteuerung von Kapitalerträgen hat Macron eine Flatrate von 35 Prozent eingeführt. Ein weiteres Signal hat der Präsident an die Anleger gesandt: Die Unternehmensteuer senkt er schrittweise von derzeit 33,3 Prozent auf 25 Prozent, die im Jahr 2022 erreicht werden.

Steuersenkungen sollen auch den Privathaushalten zugutekommen: In mehreren Jahresschritten wird für einen großen Teil der Haushalte die Wohnsteuer - sie macht immerhin bis zu einem Zehntel der Einkommensteuer aus - abgeschafft. 80 Prozent der Franzosen sollen davon profitieren.

Teil der Gegenfinanzierung ist allerdings, dass der "Allgemeine Sozialbeitrag (CSG)", eine steuerähnliche Sozialabgabe, erhöht wird. Bei manchen Rentnern, die nicht von der Beseitigung der Wohnsteuer profitieren, kann deshalb eine Mehrbelastung auftreten.

Administrative Verfahren werden vereinfacht, ein entsprechendes Gesetz berät die Nationalversammlung derzeit. Eine Vielzahl von Genehmigungspflichten wird abgeschafft. Die Regierung nennt ihre Initiative "Recht auf Irrtum": Der Bürger soll nicht mehr mit Bußgeldern bedroht werden, wenn er sich im Verkehr mit der Verwaltung einen Patzer erlaubt.

In der Haushaltspolitik hat die Regierung durch einen Notstopp erreicht, dass das staatliche Defizit begrenzt wurde. Zwar hat ihr auch die bessere Konjunktur mit höheren Steuereinnahmen geholfen, im Ergebnis aber sinkt der Fehlbetrag mit 2,6 Prozent im Jahr 2017 deutlich unter die zulässige Schwelle von drei Prozent der Wirtschaftsleistung.

Das politische Leben wurde neu geordnete Seit dem vergangenen Jahr ist es Abgeordneten beispielsweise untersagt, ihre eigenen Familienangehörigen zu beschäftigen. Die finanziellen Mittel, die sie frei vergeben konnten, was Korruption begünstigen konnte, wurden abgeschafft.

Bei der Sicherheitspolitik hat Macron eine harte Gangart eingeschlagen: Zwar hat er den Ausnahmezustand, den sein Vorgänger François Hollande mehrfach verlängerte, beendet. Doch dafür wurden viele seiner Bestandteile einfach in das reguläre Recht überführt.

Eher konservativ ist seine Linie auch beim Asyl- und Zuwanderungsrecht. Die Bestimmungen über die Rückführung von Flüchtlingen werden strikter, die Fristen ...

