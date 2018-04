Das System für die Niederspannungs-Schaltanlage Sivacon S8 erkennt Störlichtbögen bereits bei der Entstehung und löscht diese schnell und sicher. Dies schützt Mensch und Anlage vor Schäden. Die Schaltanlage kann umgehend wieder in Betrieb genommen werden. Das System reduziert längere Stillstandzeiten und damit verbundene Folgekosten. Siemens stellt die Sivacon S8 seinen zertifizierten Schaltanlagenbauern, so genannten Sivacon Technology Partnern, per Lizenz zum weiteren Ausbau zur Verfügung.

Mit dem System Dehnshort für Niederspannungs-Schaltanlagen lässt sich die Anlage nun um ein zuverlässiges Störlichtbogenschutzsystem erweitern. Das System besteht aus einem modularen Erfassungssystem inklusive Stromerkennung und Punktsensoren oder faseroptischen Sensoren, die Störlichtbögen ...

