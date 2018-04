Einfach, schnell, direkt, immer auf den Punkt - das ist der Börsenpunk. Jochen Kauper analysiert, kritisiert, polarisiert. Der Börsenpunk setzt auf die Aktien, die jetzt wichtig sind. Heute geht es um Tesla. Was taugt das Model X? Und wie geht es mit der Aktie weiter? Oder ist Geely die bessere Wette? Was passiert im Auto der Zukunft: Künstliche Intelligenz wird in die Autos gepackt. Außerdem: Gute Aktien für unsichere Börsenzeiten.

