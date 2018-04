Mainz (ots) -



Fortsetzung der ZDF/ORF-Krimireihe "Die Toten von Salzburg": Am Montag, 9. April 2018, 20.15 Uhr, zeigt das ZDF mit "Zeugenmord" den zweiten grenzübergreifenden Fall des österreichisch-deutschen Kommissar-Duos Major Peter Palfinger (Florian Teichtmeister) und Kriminalhauptkommissar Hubert Mur (Michael Fitz). Erhard Riedlsperger führte Regie und schrieb gemeinsam mit Klaus Ortner und Stefan Brunner auch das Drehbuch.



Ein Doppelmord in einem Salzburger Krankenhaus: Das erste Opfer, Olaf Schmidt, Fahrer eines deutschen Politikers, war nach einem mysteriösen Autounfall schwer verletzt eingeliefert worden. Der Bergsteiger Albrecht Edlinger, Patient im selben Krankenzimmer, hatte offenbar das Pech, den Täter gesehen zu haben. Kommissar Hubert Mur sieht die Morde im Zusammenhang mit dem korrupten Politiker und dessen Verstrickung in Waffenexporte. Die professionelle Ausführung der Tat lenkt den Verdacht zunächst auf eine geheimnisvolle Frau mit Verbindungen zum Nachrichtendienst. Doch mit feinem Gespür für menschliche Abgründe deckt Major Palfingers nach und nach einen ganz anderen Hintergrund auf.



