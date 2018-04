Hannover - In den USA sind heute aktuelle Zahlen zur Lage am Arbeitsmarkt des Landes veröffentlicht worden, so die Analysten der NORD LB. Im Berichtsmonat März habe sich den noch vorläufigen Angaben folgend ein Aufbau von lediglich 103.000 zusätzlichen Beschäftigten gezeigt. Der Zuwachs an neuen Jobs habe damit zum Ende des ersten Quartals relativ klar unterhalb der Erwartungen der Marktteilnehmer gelegen.

