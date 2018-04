In einem von SAS, dem offiziellen Analysepartner von British Rowing, veröffentlichten Kurzfilm beschreiben Trainer und Athleten in 90 Sekunden, welche entscheidende Rolle Datenanalysen für ein erfolgreiches, internationales Team spielen. Gedreht wurde der Film wurde in einem Trainingslager des Frauen-Ruderkaders in Sevilla, Spanien, wo sich die Athletinnen auf die Europameisterschaften in diesem Sommer vorbereiten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180406005500/de/

Data Scientists von SAS, dem führenden Analytikunternehmen, hat zusammen mit British Rowing Daten zu verschiedenen Themenbereichen von Training und Biomechanik bis hin zu Wetter und Ernährung analysiert. Ziel der Analyse war es, zusätzliches Potenzial freizusetzen, das die Boote noch ein wenig schneller macht.

Paul Thompson, GB Rowing Team's Chief Coach for Women, erläutert die Rolle von Daten im Sport: "Man muss Entscheidungen auf der Basis von Fakten treffen. Coaching ist in diesem Sinne das harmonische Zusammenwirken von Kunst und Wissenschaft.

Wir können vieles messen. Für mich bestand die Herausforderung darin, den wichtigsten Aspekt zu identifizieren, auf den sich ein Athlet konzentrieren muss, und herauszufinden, was wir tatsächlich ändern können."

Zoe Lee, Mitglied des Achterteams, das 2016 die historische Silbermedaille für Großbritannien in Rio gewannen, ergänzte: "Ich liebe es, meine Leistungssteigerung und die Entwicklung unseres Teams im Laufe der Zeit anhand aufgezeichneter Daten zu beobachten und zu verfolgen. Nach meiner Verletzung in der vergangenen Saison und der darauf folgenden Reha war es für mich immens wichtig, wieder voll einsteigen zu können. Im letzten Monat habe ich mich enorm gesteigert und bin meiner Bestform von 2015/2016 sehr nahe."

Peter Pugh-Jones, Head of Technology bei SAS UK Ireland, kommentierte: "Bei SAS haben wir die Möglichkeit zur Nutzung innovativer Software und Services, einschließlich der neusten Entwicklungen auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI), um riesige Datenmengen in Wissen umzuwandeln, das unsere Kunden inspiriert und zu Höchstleistungen befähigt.

Bei British Rowing haben wir leistungsfähige Analysetools eingesetzt, um aus den verschiedensten Daten dieses Sports wichtige Erkenntnisse zu gewinnen. Damit konnten wir dem Ruderkader helfen, seinen Ruf als dominierende Kraft in der Welt des Ruderns zu behaupten."

Erfahren Sie mehr über die Partnerschaft zwischen SAS und British Rowing.

-ENDE-

Zum Herunterladen des kostenlosen Videos klicken Sie hier.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180406005500/de/

Contacts:

Revolution Sports for SAS

Karl Boos

+44-(0)203-176-0355

Karl@revolutionsports.co.uk