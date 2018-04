Liebe Leser,

Tesla ist in den vergangenen Handelsstunden massiv nach oben geklettert. Der Wert hat jetzt die Chance auf eine deutliche Kurssteigerung, lautet jedenfalls die Meinung von Chartanalysten mit Blick auf weitere +5 %, die es am Donnerstag nach oben gegangen ist. Dabei hat die Aktie, wie hier schon angekündigt, die nächsten Barrieren überwunden. So kann es weitergehen: Das nächste Kursziel liegt bei 250 Euro, darüber dann schon bei 270 Euro. Im Detail: Die Aktie knüpft an vorhergehende ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...