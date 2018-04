Osnabrück (ots) - Althusmann: Feinkosthersteller Homann bleibt in Dissen



Umzug nach Sachsen laut Niedersachsens Wirtschaftsminister vom Tisch



Osnabrück. Das Homann-Werk in Dissen (Landkreis Osnabrück) wird nicht geschlossen. Davon ist Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) nach Gesprächen mit der Geschäftsführung des Feinkostherstellers überzeugt: "Der Produktionsstandort Dissen scheint gerettet", sagte der CDU-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). Die Unternehmensgruppe Theo Müller, zu der Homann gehört, hatte vor einem Jahr einen Umzug ins sächsische Leppersdorf angekündigt.



Nach zahlreichen intensiven Gesprächen mit der Geschäftsführung und einem Briefwechsel mit dem Chef der Homann-Muttergruppe Müller, Theo Müller, habe er "den ernsthaften Eindruck", dass Müller an dem Produktionsstandort Dissen festhalten werden, sagte Althusmann. "Voraussichtlich noch im Laufe des Monats" erwarte er die offizielle Entscheidung des Unternehmens, sagte der Minister.



Im vergangenen Juni hatte Müller die Verlagerung des Homann-Werkes ins sächsische Leppersdorf angekündigt, betroffen wären etwa 1200 Mitarbeiter. Daraus werde nun wohl nichts, sagte Althusmann. "Das Projekt Sachsen ist aus dem Spiel, Niedersachsen ist wieder im Spiel", sagte Althusmann. Nach Informationen unserer Redaktion waren unter anderem die von Sachsen in Aussicht gestellten Millionensubventionen zuletzt infrage gestellt worden.



