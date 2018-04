Neueinstellungen stärken die globalen Kapitalmarktdienstleistungen des Unternehmens

CSC, ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaft, Recht, Steuern und digitale Marken, gab heute die Neueinstellung von zwei wichtigen Mitgliedern für den Geschäftsbereich Global Financial Markets Services in London bekannt. Neu aufgenommen in das Team für Capital Markets Europe werden Chairman Robert Berry und Director Debra Parsall, die zusammen 45 Jahre Branchenerfahrung mitbringen.

Chairman Robert Berry and Director Debra Parsall help to bolster CSC's Capital Markets Europe team. (Graphic: Business Wire)

Bill Popeo, President des Geschäftsbereichs Global Financial Markets von CSC, betrachtet die neuen Mitglieder als weitere wichtige Bausteine des weltweiten Kapitalmarktteams von CSC.

"Seit der Gründung unseres Unternehmens vor mehr als einem Jahrhundert gehört die Sicherung herausragender Talente zum Selbstverständnis von CSC", so Popeo. "Die Gewinnung dieser erfahrenen Talente hilft CSC bei der Vertiefung der Expertise im Bereich der strukturierten Finanzierungs- und Verbriefungsdienstleistungen, insbesondere in Europa."

Robert Berry wird Chairman der Gruppe für Capital Markets Europe von CSC in London. Zuletzt war er als Global Head of Capital Markets bei der Intertrust Group tätig. Debra Parsall wird als Director ebenfalls in London arbeiten. Sie war vorher Director of Capital Markets bei SFM Europe (heute Teil der Intertrust Group). Beide verfügen über Fachkenntnisse auf den Märkten für strukturierte Finanzierungen und Immobilien.

"Es ist uns eine große Freude, dass diese sehr erfahrenen Führungskräfte in unser Unternehmen eintreten", so J-P Nowacki, Managing Director. "Im Zuge des strategischen Ausbaus unseres Teams und der Gewinnung von Kompetenzen zur Unterstützung unserer Kunden werden sowohl Robert als auch Debra uns helfen, den Grundstein für das langfristige Wachstum von CSC in der Region zu legen."

Die engagierten Finanzteams von CSC bieten ein umfassendes anpassungsfähiges Dienstleistungsangebot für Kunden in den Vereinigten Staaten, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum.

