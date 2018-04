Russland will einen langfristigen Deal mit Opec >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » iQ-Foxx says what rocks, 06.04: Verkauf... » Gut Gebloggtes: Tesla, Deutsche... Stabilisierung des Ölpreises: Russland strebt langfristigen Deal mit Ölkartell Opec an Die Absprachen zwischen Russland und der Opec sollten den Ölpreis kurzfristig stabilisieren. Nun deutet sich eine längere Zusammenarbeit an.

Den vollständigen Artikel lesen ...