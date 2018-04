Noch bis vor Kurzem galt er als Bitcoin-Skeptiker. Nun hat George Soros seine Meinung offenbar geändert - und steigt ins Krypto-Geschäft ein.

George Soros wurde mit seiner Wette gegen den britischen Pfund weltberühmt, nun will der Milliardär offenbar in die Welt der virtuellen Währungen einsteigen. So solle Adam Fisher, Chef der Makro-Investment-Sparte des Soros Fund, in den vergangenen Monaten die Erlaubnis erhalten haben, mit virtuellen Währungen zu handeln, schreibt die Finanznachrichtenagentur Bloomberg.

Allerdings solle Soros' noch keine konkrete Wette am laufen haben. Die Finanzszene zweifelt unterdessen, ob die Information von ...

