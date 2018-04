Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, der schwelende Handelsstreit um milliardenschwere US-Strafzölle für China hat die Aktienmärkte in den vergangenen Wochen unter Druck gesetzt. Dabei hat sich vor allem an den europäischen Börsen das charttechnische Bild eingetrübt. So notieren bspw. der Dax und der Euro Stoxx 50 deutlich unter den 200-Tage-Linien und damit im Abwärtstrend.Viele...

