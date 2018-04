Mainz (ots) - Samstag, 7. April 2018, 23.30 Uhr



das aktuelle sportstudio Moderation: Jochen Breyer



Gast: Max Eberl, Sportdirektor Borussia Mönchengladbach



Fußball-Bundesliga, 29. Spieltag Hamburger SV - FC Schalke 04



1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 SC Freiburg - VfL Wolfsburg Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC FC Augsburg - Bayern München Hannover 96 - Werder Bremen (Freitag)



Fußball: Zweite Liga, 29. Spieltag Union Berlin - MSV Duisburg 1. FC Nürnberg - 1. FC Heidenheim Erzgebirge Aue - FC St. Pauli Holstein Kiel - Darmstadt 98



Tennis: Davis Cup Viertelfinale Spanien - Deutschland in Valencia



Fußball: Premier League Manchester City - Manchester United







Montag, 9. April 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Mikro-Plastik - Warum es so gefährlich ist Wundheilung nach OPs - Neue Technik fördert die Heilung Frühjahrsputz fürs Fahrrad - Den Drahtesel flottmachen



Gast: Tony Marshall, Sänger







Montag, 9. April 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Illegale Flüchtlinge auf Fähren - Probleme der Kieler Bundespolizei Expedition Deutschland: Bremerhaven - Ein Jaguar aus Kalifornien WM der Metzger in Belfast (1) - Countdown fürs deutsche Team







Montag, 9. April 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Luxus-Schneider für Millionäre - Tobias benutzt nur feinste Stoffe







Montag, 9. April 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



"Romy"-Verleihung in Wien - Iris Berben erhält den Ehrenpreis Jean-Paul Belmondo: 85. Geburtstag - Porträt des Filmstars Generalprobe zum Deutschen Filmpreis - Nominiertenabend in Berlin







Montag, 9. April 2018, 19.25 Uhr



WISO Moderation: Marcus Niehaves



WISO-Tipp: Leben ohne Mikro-Plastik - So geht's



Plastik ist aus unserem Alltag nicht wegzudenken. In Verpackungen von Lebensmitteln, in Kleidung und auch in Pflegeprodukten - überall steckt Plastik drin. Aber auch in Haarshampoos, Sonnencremes und vielen anderen Kosmetikartikeln, dann oft als sogenanntes Mikro-Plastik. In Cremes sorgen die kleinen Kunststoffpartikel für einen Peeling-Effekt und in Duschgels, Shampoos und Lotionen für ein weiches und geschmeidiges Gefühl. Das Umweltbundesamt schätzt, dass allein in Deutschland pro Jahr rund 500 Tonnen Mikro-Plastik in Kosmetikprodukten eingesetzt werden. Weil Kläranlagen die kleinen Partikel nicht vollständig herausfiltern können, landen sie über die Nahrungskette auf unseren Tellern. Wie erkennt man Produkte mit Mikro-Plastik? Welche Alternativen gibt es? Und wie schafft man es, darauf zu verzichten?



Weitere Themen: Neues Notrufsystem - Hersteller in der Kritik Musterfeststellungsklage - Neuer kostenloser Klageweg



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121