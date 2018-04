redBUX-ICO: Jetzt 35% Vorverkaufsbonus plus BRIC INVEST Neukundenprämie sichern DGAP-News: BRIC HOLDING SE / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges redBUX-ICO: Jetzt 35% Vorverkaufsbonus plus BRIC INVEST Neukundenprämie sichern (News mit Zusatzmaterial) 06.04.2018 / 17:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Anleger können nun redBUX, die neue Kryptowährung, mit einem Vorverkaufsbonus von 35% kaufen und Neukunden erhalten bei BRIC INVEST eine zusätzliche Prämie, wenn sie ihre Token vor der offiziellen Vorverkaufsphase dieser hoch gepriesenen Kryptowährung zeichnen. Berlin / Prag, 15. März 2018 - redBUX, der neue Player unter den Kryptowährungen, will die dominante neue Währung der Adult-Branche werden. Strategie: Als Paymentsystem der hochgelobten vrCity-Virtual-Reality-Plattform, die bereits von verschiedenen führenden Unternehmen der Erotikbranche wie WickedPictures, iwantEmpire angenommen wurde, soll der redBUX in Kürze bereits in über 6.000 Annahmestellen zu finden sein. Analysten und Medien sehen dafür großes Potenzial; manche bezeichnen den ICO, der am 22. März beginnt, schon jetzt als den ICO DES JAHRES: Zum Beispiel empfiehlt ListICO.io die redBUX-Token, weil "mehr als 6.000 Partner in der Adult-Entertainment-Branche, wie WickedPictures, auf redBUX setzen und die neue Kryptowährung vollständig in ihre Marktplätze integrieren werden." https://www.listico.io/ico-calendar/redbux-main-ito-sale Auch Deutschlands führende Investorenplattform wallstreet-online.de sagt: "redBUX - der ICO des Jahres aus Deutschland". In dem Beitrag heisst es weiter: "Dank eines voraussichtlich stark steigenden Bekanntheitsgrades sehen wir für den redBUX-Token ein sehr attraktives Wertsteigerungspotenzial und sprechen hiermit eine uneingeschränkte Zeichnungsempfehlung aus." https://www.wallstreet-online.de/nachricht/10299588-redbux-ico-jahres-deutschland redBUX-Tokens werden zu Beginn des ICO-Vorverkaufs mit einer Prämie von 35% verkauft - Investoren erhalten also 135 Token pro Euro, wenn sie jetzt zuschlagen. Doch wer schlau ist, sichert sich jetzt NOCH mehr Token pro Euro: Frühbucher, die redBUX-Token vom Prager Investmenthaus BRIC INVEST www.bric-holding.com kaufen, erhalten eine zusätzliche Frühbucherprämie, die die tschechische Investmentfirma bei allen Käufen auszahlt, die vor dem 22. März getätigt werden. Weitere Informationen: https://bric-holding.com/redbuxico.html Zeichnen Sie jetzt: https://bric-holding.com/bric_kontakt.html Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/bricholding/672153.html Bildunterschrift: RED BUX 06.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 672153 06.04.2018

