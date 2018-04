Jeden Tag ein neuer BMW vor der Haustür: Der Münchener Autobauer testet in den USA ein Flatrate-Modell - und folgt damit Porsche und Daimler.

Nach Porsche und Mercedes testet nun auch BMW ein Abo-Modell für seine Autos: Ab einer Flatrate von 2000 Euro monatlich können BMW-Kunden kurzfristig zwischen verschiedenen aktuellen Modellen des Münchner Autobauers wählen, berichtet das "Manager Magazin" am Freitag.

Das Abo-Modell mit dem Namen "Access by BMW" sei vor wenigen Tagen in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee gestartet worden, heißt es in dem Magazin-Bericht weiter. Über eine App können Kunden demnach zwischen sechs verschiedenen Modellen wählen. Ein Mitarbeiter des Autobauers stellt den Wagen dann vollgetankt vor der Haustür des Kunden ab.

Wer monatlich 2000 Euro zahlt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...