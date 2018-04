NASDAQ100 - Bullen bleiben am Drücker

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

der Nasdaq-100 Index gab nach einer starken Eröffnung im gestrigen Handelsverlauf wieder deutlich nach. Die schwächere Eröffnung am Freitag wird in der ersten halben Stunde wieder gekauft. Die Trump-Forderung nach weiteren Strafzöllen hatte die US-Futures in der Nacht unter Druck gebracht, ein Großteil der Verluste wurde allerdings bereits schon wieder aufgeholt.

Das Chartbild im Nasdaq100-Index wird kurzfristig dominiert von der Reversalkerze vom Mittwoch: Nach einer schwachen Eröffnung legte der Index im weiteren Verlauf über 200 Punkte zu. Ein starkes Statement der Bullen. Im Ausblick vom Mittwoch wurde auf dieses mögliche Szenario hingewiesen: "Wird die schwache Eröffnung - wie so oft in den vergangenen Monaten - erneut gekauft wäre ein schneller Rallyschub Richtung 6.500 Punkte drin für die Bullen."

Die Arbeitsmarktdaten am Nachmittag kamen etwas unter den Erwartungen, die Wall Street zeigt sich hiervon allerdings unbeeindruckt. Oberhalb von 6.300 Punkten bleibt das kurzfristige Chartbild im Nasdaq100 bullisch zu interpretieren. Die Chancen für eine technische Erholung Richtung 6.800 Punkte stehen nicht schlecht aus charttechnischer Sicht.

Nasdaq-100 in Punkten im Tages-Chart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.10.2018 - 06.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2013 - 05.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HW9FU5 5,66 5.680 9,34 29.06.2018 NASDAQ-100 Index HX047M 6,40 5.580 8,09 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.06.2018; 14:19 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HW9FQT 7,85 7.320 6,55 29.06.2018 NASDAQ-100 Index HW9J82 11,25 7.740 4,59 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.06.2018; 14:19 Uhr

Weitere Produkte auf den NASDAQ-100 Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag NASDAQ100 - Bullen bleiben am Drücker erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).