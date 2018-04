Schüpfheim, Schweiz (ots) - Mit dem Projekt Aglaya entsteht ein für die Schweiz einmaliges Hochhaus, welches Natur und Gebäude auf imposante Weise verbindet. Die darin eingebauten Küchen stammen vom Entlebucher Traditionsunternehmen Kistag.



In Rotkreuz, optimal zwischen Luzern und Zug gelegen, entstehen zurzeit 85 hochwertige Eigentumswohnungen. Das Spezielle daran: Das einmalige Begrünungskonzept mit den bepflanzten Fassaden. Obwohl man in einem Hochhaus wohnt, hat man das einzigartige Gartengefühl, mit klein- bis mittelgrossen Bäumen, Sträuchern und Kletterpflanzen. Die Integration von Natur in ein Hochhaus machen Aglaya zu einem Leuchtturmprojekt in Bezug auf Siedlungskonzepte.



Julien Hertli ist stolz auf den Auftrag



Julien Hertli, CEO der Kistag, freut sich auf das Projekt und weist gleichzeitig auf die Herausforderungen hin. Die 85 Eigentumswohnungen müssen Anfang 2019 bezugsbereit sein. Die terminlichen und logistischen Hürden sind demnach gross. Trotz der stark kompetitiven Situation im Schweizer Küchenmarkt gewann die Kistag das Projekt, worauf Julien Hertli sehr stolz ist.



"Der Küchenbau gestaltet sich immer auch als schwierig, wenn es um Eigentumswohnungen geht. Die Eigentümerschaft hat sehr oft spezifische Wünsche und möchte der Küche einen persönlichen Anstrich verleihen", erklärt Julien Hertli im Hinblick auf die vielen Besuchstermine in der Ausstellung. Deshalb sei ein stringentes Vorgehen mit einem klar definierten Zeitplan unabdingbar. Des Weiteren muss das Unternehmen in grosse Vorleistungen gehen und logistische Herausforderungen meistern.



Eine visionäre Wohnform mit hochwertigen Küchen



Die hochwertigen Küchen werden trotz grosser Ressourcenbindung alle in Schüpfheim hergestellt. Dies setzt voraus, dass sich ein Projektteam über den ganzen Projektverlauf für die verschiedenen Etappen verantwortlich zeigt. Dabei sind auch mögliche Bauverzögerungen miteinzubeziehen. Diese anspruchsvollen Bedingungen stellen auch einen Ansporn dar, weiss Thomas Eicher, Gesamtprojektleiter der Kistag. Die Flexibilität und Liefertreue des Entlebucher Traditionsunternehmen waren nicht zuletzt ausschlaggebend für den Zuschlag. Mit dem Projekt Aglaya werden die Innerschweizer das bisher grösste Objekt in ihrer Historie realisieren.



Firmenbeschreibung:



Die Geschichte der Schüpfheimer KISTAG, die bis ins Jahr 1939 zurückreicht, begann, wie der Name es andeutet, mit dem Bau von Holzkisten.



Durch laufende Modernisierung ist die KISTAG Dekopack AG heute zu einem in der Schweiz führenden Partner im Bereich kundenspezifischer, innovativer und intelligenter Verpackungssysteme aus Holz herangewachsen. Der Innovationsfreude der KISTAG AG sind keine Grenzen gesetzt. Das Unternehmen entwickelt stetig neue Verpackungsmöglichkeiten, immer mit dem Anspruch, für den Kunden einen messbaren Mehrwert zu bieten.



Ein weiteres Standbein der KISTAG ist seit Langem der Bereich Dekorationsarbeiten. Und auch hier hat sich das Traditionsunternehmen mit Konsequenz und Kompetenz zu einem Partner der Spitzenklasse weiterentwickelt: mit einem Produkte- und Leistungskatalog für den gesamten Innenausbau.



