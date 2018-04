Heute präsentieren wir Ihnen eine Forex Trading-Chance im AUDUSD. Das Währungspaar ist Anfang Dezember 2017 bereits zu einer beachtlichen Rallye durchgestartet. Diese lief in der Spitze bis zum Verlaufshoch vom September 2017 bei 0,8135 Dollar und durchbrach die alten Abwärtstrends. Doch so einfach lässt sich nicht gleich ein neuer Aufwärtstrend etablieren. Was sich genau ereignete und warum ich hier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...