Moneycab: Herr Vontobel, Starmind will für Unternehmen "vernetzte Gehirne" bauen, die mit Algorithmen vorhandenes Wissen einfacher zugänglich machen und schneller treffende Antworten zu allen möglichen Fragen im Unternehmen finden. Was macht Ihre Lösung besser als zum Beispiel Googles Suchalgorithmus?

Marc Vontobel: Wir glauben, dass 80% des Wissens innerhalb eines Unternehmens in den Köpfen der Menschen steckt und nicht in irgendwelchen Datenbanken und Webseiten. Darum sucht unsere Technologie den richtigen Experten und nicht das richtige Dokument.

Nicht nur in Unternehmen bedeutet Wissen Macht. Wie wollen Sie Experten in Unternehmen dazu motivieren, dieses Wissen möglichst einfach allen zugänglich zu machen und sich somit einem erhöhten Risiko der Ersetzbarkeit auszusetzen?

Ganz im Gegenteil, wenn individuelles Wissen sichtbar ist, vermindert es das Risiko ersetzt zu werden! Denn dann sieht man schwarz auf weiss, wie oft und zu welchen Themen jemand anderen Personen im Unternehmen hilft. Solche Experten sind das wertvollste Gut für Firmen.

In vielen Betrieben liegt das Wissen in den Köpfen der langjährigen Mitarbeitenden und Experten, nicht in digital verwertbarer Form vor. Wie muss sich ein Unternehmen vorbereitn und anpassen, um den grössten Nutzen aus den Lösungen von Starmind zu erzielen?

Das Unternehmen, beziehungsweise die Mitarbeiter, müssen Starmind benutzen wollen, das ist alles. Ansonsten ist es genauso einfach und intuitiv, wie eine Mail zu schreiben oder zum Telefonhörer zu greifen, um eine Antwort zu finden. Der Vorteil Starmind zu nutzen ist, dass der individuelle Wissensaustausch sichtbar und nutzbar für alle Mitarbeiter wird.

Die Digitalisierung hat das Potential, auch hochqualifizierte Jobs von Anwälten, Ärzten oder Programmierern mittels Robotik oder Künstliche Intelligenz zu gefährden. Was wird in der Zukunft weiterhin von Menschen besser erledigt werden können, welche Berufsbilder sind am meisten gefährdet?

Je repetitiver ein Beruf ist, desto grösser die Chance, dass ein Computer ihn irgendwann ersetzten wird. Auch für Berufe, welche in erster Linie auf der Analyse möglichst vieler Daten beruhen sehe ich die Zukunft nicht so rosig, denn das kann der Computer einfach besser. Alle Aufgaben, für die Kreativität, Empathie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...