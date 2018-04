ZÜRICH (Dow Jones)--Nach der jüngsten Rally mussten die Anleger an der Börse in der Schweiz am Freitag etwas durchatmen. Am Vortag war es mit Hoffnungen um eine baldige Beilegung des Handelskonflikts zwischen Amerika und China steil nach oben gegangen. Aktuell scheint sich die Lage wieder zu verschärfen, da US-Präsident Donald Trump weitere Strafzölle prüfen lassen will. Belastend wirkte an der Wall Street überdies, dass im März-Arbeitsmarktbericht die Stundenlöhne stärker stiegen als erwartet und somit eine anziehende Teuerung belegen. Dies erlaubt der US-Notenbank eine straffere Zinspolitik. Der SMI verlor 0,8 Prozent auf 8.671 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und 4 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 41,46 (zuvor: 60,96) Millionen Aktien.

Geberit, Swisscom und Zurich Insurance wurden ex Dividende gehandelt und notierten also nur optisch billiger. Zurich zum Beispiel verloren 4,2 Prozent oder 12,90 Franken, während die Dividende bei 18 Franken lag.

Unter den schwer gewichteten Pharmawerte fielen Novartis um 1,1 und Roche um 0,6 Prozent. Nestle stiegen dagegen um 0,5 Prozent.

Außerhalb des SMI verlor die Aktie von Flughafen Zürich 5,6 Prozent. Die Analysten der UBS haben den Wert auf "Neutral" von "Buy" abgestuft.

