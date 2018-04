Liebe Leser,

die VW-Aktie kann sich in dieser Woche weiter stabilisieren. Es steht am Freitagmittag und im Vergleich zur Vorwoche ein Plus von knapp 2 % zu Buche. Auch in der vergangenen Woche bereits verzeichnete die Aktie ein Plus von fast 5 %. Damit hat der 200-Wochen-Durchschnitt als relevante, charttechnische Unterstützung bisher gehalten. Der aktuell bestehende Korrekturtrend könnte bei Kursen oberhalb von 170 Euro je Aktie als beendet gelten.

US-Absatz entwickelt sich per ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...