Paris - Anlässlich der nächsten Eskalationsstufe im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit haben die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten am Freitag die Reissleine gezogen. Nach den kräftigen Vortagsgewinnen fielen die Kurse wieder. Der US-Arbeitsmarktbericht für März gab den Börsen in Europa hingegen keine neuen Impulse.

Der EuroStoxx 50 büsste an diesem sehr schwankungsarmen Handelstag 0,64 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...