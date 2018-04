Klein, aber fein: Intel, Google und Co haben ein Auge auf Absolventen der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus geworfen. Die Region, die die schlauen Köpfe dringend braucht, verliert.

Jacob Lorenz sieht aus, als sei er in seiner Zukunft schon angekommen. Das blaue Hemd ist akkurat gebügelt. Seine Erscheinung strahlt Professionalität aus. Allein der abgesessene Stuhl auf dem er in dem kleinen Raum sitzt und die in die Jahre gekommene Computer-Hardware verraten, dass er noch nicht in einem modernen Büro eines Weltkonzerns arbeitet, sondern noch in einem alten Trakt seiner Uni. Lorenz liegt in den letzten Zügen seiner Master-Arbeit an der Brandenburgischen Technischen Universität (btu) Cottbus. Anders als es das Klischee des Bummelstudenten suggeriert, sitzt ihm nicht allein die Frist zur Abgabe im Nacken, sondern auch schon sein zukünftiger Arbeitgeber. Seinen Vertrag für einen Job in Berlin bei SAP hat der Informatik-Student schon seit Monaten unterschrieben. Jetzt muss seine Arbeit nur noch vor dem ersten Arbeitstag fertig werden.

Abgabefrist vor Augen, Arbeitsvertrag in der Tasche - für Studenten der Informatik an der btu Cottbus ist es die Regel. Ihnen steht die Welt offen. Weltkonzerne wie SAP recken sich nach den Absolventen, locken mit guten Einstiegsgehältern, schönen Büros und Standorten in Metropolen.

Das Problem der Arbeitgeber in Cottbus: Im Wettbewerb um die Talente können sie kaum oder gar nicht mithalten. Die Region möchte nach dem Abbau von über 14.000 Stellen rund um den Abbau von Braunkohle wieder eine wirtschaftliche Perspektive. Und für die zarten Pflänzlein im IT-lastigen Mittelstand sind die Studenten der btu eigentlich eine wichtige Stütze.

Sie setzen auf familiäre Strukturen, kurze Wege zum Chef und die schnelle Umsetzung von Ideen, alles Dinge die in Konzernen häufig untergehen. Kai Garweg beschäftigt in seiner Gesellschaft für System- und Tankanlagentechnik 30 Mitarbeiter. Er bewirbt sein Unternehmen mit Flexibilität. Und gewohnter Umgebung. "Wenn sie bei uns starten, können die Studenten ihrer Unistadt treu bleiben", sagt Garweg. SAP inszeniert derweil Start-Up-Kultur. "Wir duzen uns alle und bieten Arbeitszeitmodelle an, die zur Lebenssituation der Mitarbeiter passen", sagt Cawa Younosi, Personalchef bei SAP.

Doch warum rangeln sich die Firmen ausgerechnet um die gerade mal 60 Informatik-Studenten pro Jahrgang von der btu? Dabei ist der gute Schlüssel Dozenten-Studenten nicht mal Plan. "Wir hätten gerne doppelt so viele Studenten", sagt Claus Lewerentz, Sprecher des Instituts für Informatik. Und selbst dann wären es noch unterdurchschnittlich ...

