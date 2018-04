Der Chef der Deutsch-Ungarischen IHK im Interview über Korruption, Chancengleichheit und Ungarns Abhängigkeit von der deutschen Wirtschaft.

Gabriel Brennauer, geschäftsführender Vorstand der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer, zu den Erwartungen an die Wahlen in Ungarn am Sonntag. Teile der deutschen Wirtschaft kämpfen mit mangelnder Rechtssicherheit und Korruption im Land von Premier Viktor Orbán.

Was erwartet sich die deutschen Unternehmen von den Wahlen in Ungarn am kommenden Sonntag?Bis vor ein paar Wochen schien ein klarer Sieg der Regierungsparteien Fidesz-KDNP festzustehen. Wir gehen durchaus davon aus, dass die Koalition wieder eine Mehrheit erreichen wird. Wie groß die Mehrheit ausfällt, ist allerdings sehr offen.

Was sind dafür die Gründe?Die Wahl in Ungarn steht und fällt mit den Direktmandaten. Wenn es der Fidesz-KDNP gelingt, gute 60 oder 70 von den 106 Mandaten zu holen, dann werden auch die Stimmen auf den Listenplätzen für eine Mehrheit ausreichen. Wenn dies nicht klappt, ist es schwierig sich vorzustellen, was dann passiert. Wir gehen dennoch davon aus, dass es eine wie auch immer geartete Mehrheit für die bisherige Regierungsparteien geben wird.

Was erwarten sich die deutschen Unternehmen von der neuen Regierung in Ungarn?Wir gehen davon, dass die bisherige Politik weiter geführt wird. Vielleicht ...

