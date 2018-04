Der Onlinebezahldienst der deutschen Banken kommt schwer in die Gänge. Kürzlich gab es einen Wechsel an der Unternehmensspitze - nun auch bei den Sparkassen.

Der gemeinsame Onlinebezahldienst der deutschen Banken, Paydirekt, ringt seit seinem Start vor gut zwei Jahren um Bedeutung. Bisher ist er weit davon entfernt, sich zu etablieren - sowohl bei Verbrauchern noch bei Onlinehändlern. Nun gibt es erneut Unruhe um Paydirekt: Die Sparkassen wechseln ihren Paydirekt-Verantwortlichen aus. Frank Schwab gibt den Posten ab, auf ihn folgt zum 1. Mai Henning vorm Walde.

Das teilte der Deutsche Sparkassenverlag (DSV) am Freitagnachmittag mit. Vorm Walde übernimmt die Geschäftsführung der GIZS, die für die Sparkassen an Paydirekt beteiligt ist. Gesellschafter der GIZS sind die Landesbank Baden-Württemberg, die Landesbank Hessen-Thüringen und der DSV. Der DSV ist - auch wenn der Name hier irreführend wirkt - der Zahlungsverkehrsdienstleister ...

