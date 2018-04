In der verkürzten Handelswoche nach Ostern blickte der Markt ein weiteres Mal auf die drohende Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Beide Seiten legten dabei mehrfach nach, dafür blieb der DAX noch ziemlich gelassen. Am Freitag standen dann noch die US-Jobdaten auf dem Plan, diese lagen unter den Erwartungen des Marktes. Mehr zur Marktentwicklung in dieser Woche und zu den Terminen der kommenden Woche in der vollständigen Sendung.