Liebe Leser,

Netflix konnte am Donnerstag gleich um mehr als 6 % aufsatteln. Ein tolles Signal, meinen die charttechnischen Analysten und sehen den Wert auf dem Weg zu neuen Tops. Denn: Der Wert ist aus Sicht der Analysten ohnehin in einem sehr starken charttechnischen Aufwärtstrend verankert. Damit hat die Phase geringerer Gewinnmitnahmen keine größere Bedeutung. Vielmehr könne der Wert nun oberhalb von 240 Euro wieder in Richtung 260 Euro steigen und so ein neues Allzeithoch setzen. ... (Moritz von Betzenstein)

