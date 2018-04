Liebe Leser,

IBM konnte zuletzt wieder deutlich an Wert hinzugewinnen. Die Aktie legte am Donnerstag um immerhin 3 % zu und befindet sich damit auf dem Weg der Erholung. Die Aktie hat ein Doppeltief ausgebildet und ist damit in den Augen der Chartanalysten sogar in einer sehr starken Ausgangsposition. Denn der Titel könnte auf diese Weise sogar frühere Widerstände angreifen und gegebenenfalls in einen stärkeren Aufwärtstrend übergehen. Die Aktie hat bei 138,50 Euro noch ein 6-Monats-Hoch, ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...