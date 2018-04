Liebe Leser,

Paion hat nun ein weiteres Mal deutlich nachgegeben. Der Wert ist am Donnerstag um mehr als 2 % nach unten gerutscht. Dabei ist das charttechnische Bild noch einmal ungünstiger geworden. Konkret: Jetzt befindet sich der Wert in einem charttechnischen Abwärtstrend, der deutlicher geworden ist. Die Kurse sind unter 2,30 Euro gefallen und finden jetzt eventuell 10 % darunter bei 2,00 Euro noch eine Unterstützung. Ansonsten wäre sogar mit einem Rutsch in Richtung 1,66 Euro, dem ... (Moritz von Betzenstein)

