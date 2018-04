Zu viele Städte in den USA bekämpfen die Armen und nicht die Armut. Das macht das Leben für alle Stadtbewohner unerträglicher.

Manche Dinge nimmt man erst wahr, wenn man selbst betroffen ist. Eine leichte Verstauchung des rechten Knies zwang mich, begeisterter Fußgänger in San Francisco, jüngst zu einer spürbar langsameren Gangart, und ab und zu war auch mal eine kleine Pause angesagt, um das Gelenk zu entlasten.

Das Problem nur: Es gibt praktisch nichts, auf dem man in San Franciscos Innenstadt sitzen kann, ohne dafür bezahlen zu müssen. Etwa bei Starbucks. Downtown ist eine Sitzbank-freie Zone. Nicht nur das. San Francisco ist eine der Vorzeigestädte für "defensive" oder "feindliche Architektur", wie es genannt wird. Wo immer möglich wird es unmöglich oder unbequem gemacht, sich auf öffentlichen Plätzen oder Straßen auszuruhen.

Es geht dabei nicht darum, knieschwachen Journalisten oder alten Omas oder Opas zu schaden. Das sind Kollateralschäden. Es geht darum, Obdachlose zu vertreiben.

Während in Hotellobbys, Theatern oder Restaurant gemütlich gestaltete Wartezonen zum Verweilen einladen, ekeln die Designer die Menschen auf Plätzen und Straßen weg. Das funktioniert perfide einfach. Ich montiere alles ab, was zu mehr als fünf Minuten schmerzfreiem Sitzen einladen könnte und mache dann das Sitzen auf dem Bürgersteig strafbar. Fertig.

Schon in den 90er Jahren wurden alle Sitzgelegenheiten aus dem Park vor dem imposanten Rathaus von San Francisco mit seinen großen Grünanlagen entfernt. Im angrenzenden United Nations Plaza passierte es ein paar Jahre später in einer Nacht-und-Nebel-Aktion. Die abgerundeten Folter-Sitzkissen in den Bushaltestellen bereiten akute Rückenschmerzen, ein Niederlegen verbietet ihre Form ohnehin schon von selbst.

Sind mehr als zwei Sitzflächen nebeneinander montiert, sind sie zusätzlich durch massive "Armlehnen" aus Stahl getrennt. Hier legt sich niemand hin. Der Kampf wird gegen die Armen, nicht gegen die Armut geführt und macht die Stadt damit für alle abweisender.

Neue Gebäude zieren oft um 45 Grad abgeschrägte Fensterbänke im Erdgeschoss, im Altbestand sind nachträgliche Design-Zusätze zu bewundern, die nichts anderem dienen als Menschen abzuschrecken. Ausladende Stahlkreuze sind über Fensterbänke montiert, selbst pyramidenförmige, zehn Zentimeter hohe Stahlstifte sind zu bewundern, die dem Erschöpften hämisch zurufen "Hier nicht".

Wenn Unternehmer gegen Arme hetzen

Einen besonderen Treffer landete ausgerechnet eine Kirche in der Stadt. Tagsüber wurde Essen an Obdachlose ausgegeben, nachts nässte sie und ihre armseligen Habseligkeiten eine extra über Bänken an der Kirchenwand installierte Sprinkleranlage ein. Als das bekannt wurde, rissen die Kirchenmänner die Anlage noch am gleichen Tag wieder ab.

Ende 2013 erreichte der Klassenkampf in San Francisco einen neuen Höhepunkt, als der junge Start-up-Gründer Grep Gopmann in einer wüsten Tirade über Obdachlose herzog, die er als "Müll" bezeichnete, und von denen er wirklich nicht wusste, was sie in dieser Stadt verloren hätten. In Downtown San Francisco sammelten sich ...

