The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.04.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.04.2018



ISIN Name



AT0000A208N4 ERSTE GP BK 18-25MTN

CA4048932087 HADLEY MINING INC. NEW

US13123E5006 CALLIDUS SOFTWARE DL-,001

US26817R1086 DYNEGY (DEL.) DL-,01

US67110KAA97 BRIGHTSPHERE INV.GR.16/26

XS0903269370 BELDEN INC. 13/23 REGS