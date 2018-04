Der Kurs des Euro ist am Freitag gestiegen. Als Grund nannten Experten den schwachen US-Dollar. Der Greenback verlor an Momentum nach der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktzahlen und dann aufgrund fallender US-Renditen und einem Ausverkauf bei US-Aktien. Nach einer viertägigen Durststrecke aus fallenden Kursen erholte sich der Euro am Freitag. Zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...