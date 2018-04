ROY Ceramics SE: Jurupa Valley Real Estate Project DGAP-Ad-hoc: ROY Ceramics SE / Schlagwort(e): Immobilien/Vertrag ROY Ceramics SE: Jurupa Valley Real Estate Project 06.04.2018 / 21:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ROY Ceramics SE investiert in Jurupa Valley Real Estate Project 06. April 2018, Hungen - Die ROY Ceramics SE (WKN RYSE88, ISIN DE000RYSE888) hat heute einen Vertrag über die Investition in das Jurupa Valley Real Estate Project abgeschlossen. Jurupa Valley Real Estate Project Die ROY Ceramics SE hat heute einen Vertrag über die Investition in eine Projektentwicklung in Jurupa Valley abgeschlossen. Jurupa Valley, liegt im County Riverside im US Bundesstaat Kalifornien. Das Gesamtprojekt umfasst eine Gebäudefläche von ca. 31.800 qm bei einer Grundstücksfläche von ca. 10 Hektar. Es ist geplant insgesamt 215 Wohneinheiten, davon 97 in Einfamilienhäusern und 118 in Mehrfamilienhäusern, in verschiedenen Bauphasen über einen Zeitraum von drei Jahren zu errichten. Die Gesamtprojektkosten werden mit USD 61,8 Millionen geschätzt. ROY wird sich mit USD 5 Millionen, als Mehrheitsgesellschafter, an diesem Projekt beteiligen. Es ist geplant, nach Abschluss einer Bauphase, die erstellten Objekt kurzfristig zu verkaufen, um mit den Verkaufserlösen die nächste Bauphase zu finanzieren. Eine erste Teilausschüttung soll frühestens nach einem Jahr und in Abhängigkeit von der finanziellen Lage der Projektgesellschaft erfolgen. Auf Basis der aktuellen Schätzung erwartet ROY eine jährliche Eigenkapitalverzinsung auf den investierten Betrag von ca. 16% p.a. über die gesamte Laufzeit. Kontakt: Matthias Herrmann Geschäftsführender Direktor ROY Ceramics SE Bockenheimer Landstr. 17/19 60325 Frankfurt am Main Tel. +49 (0)69 710455155 Fax +49 (0)69 710455450 06.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ROY Ceramics SE Gießener Str. 42 35410 Hungen Deutschland Telefon: +49 (0) 69 710455155 Fax: +49 (0) 69 710455450 E-Mail: ir@roykeramik.de Internet: www.roykeramik.de ISIN: DE000RYSE888 WKN: RYSE88 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart; Wien (Dritter Markt (MTF) / Third Market (MTF)) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 672201 06.04.2018 CET/CEST

