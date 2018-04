Liebe Leser,

Siemens hat am Donnerstag ein unglaublich wichtiges und starkes Kaufsignal an den Markt gebracht. Der Titel konnte sich um gleich mehr als 3 % nach oben schieben. Damit ist aus charttechnischer Sicht ein wichtiges Aufwärtssignal gesetzt worden, das sogar zu Kursgewinnen bis zu etwa 125 Euro führen kann. Im Detail: Die Aktie ist aus charttechnischer Sicht an sich im Abwärtstrend. Allerdings sind die fallenden Notierungen direkt auf Höhe von 100 Euro wieder nach oben gekauft ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...