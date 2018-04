Nach einer kurzen Hochphase am Donnerstag schloss der Dax am Freitag erneut im Minus.

Die wieder zunehmenden Spannungen im Handelskonflikt zwischen den USA und China haben den deutschen Aktienmarkt am Freitag zunächst wieder für eine klare Abwärtsbewegung gesorgt. Nach Bekanntgabe des US-Arbeitsmarktberichts berappelten sich die wichtigsten Indizes aber etwas.

Die US-Wirtschaft hat im März deutlich weniger neue Stellen geschaffen als erwartet. Die Arbeitslosenquote blieb bei 4,1 Prozent, während die Löhne und Gehälter wieder stärker stiegen.

Nachdem der Dax am Vortag mit einem Plus von fast 3 Prozent noch den größten Tagesgewinn seit rund einem Jahr erzielt hatte, schloss er am Freitag 0,5 Prozent tiefer bei 12.241 Punkten. Damit verbucht der Dax einen Wochengewinn von rund 1,2 Prozent.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen repräsentiert, schloss 0,1 Prozent tiefer bei 25.646 Punkten. Der Technologieindex TecDax büßte 0,5 Prozent auf 2500 Punkte ein. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,8 Prozent nach unten.

Unter ...

