US-Präsident Trump droht mit weiteren China-Strafzöllen. Das verunsichert die Börsianer. Und auch die Arbeitsmarktdaten überzeugen nicht.

Nach drei Erholungstagen ging es an der Wall Street zum Wochenschluss wieder bergab: Vor allem eine erneute Zuspitzung im drohenden Handelskrieg der USA mit China belastete die Kurse. Der Dow Jones Industrial ging mit einem Minus von 2,3 Prozent und 23.932 Punkten aus dem Handel. Der S&P 500 büßte 2,2 Prozent auf 2604 Zähler ein. Der Tech-Index Nasdaq verlor 2,3 Prozent auf 6915 Punkte.

"Nachdem es gestern für einen Moment so aussah, als würde im Streit zwischen den USA und China etwas Mäßigung einkehren, holte Trump zum erneuten Schlag mit der Zollkeule aus", schrieb Pia Ahrens von der BayernLB.

Dabei verwies sie auf die Androhung zusätzlicher Strafzölle auf chinesische Warenimporte im Volumen von 100 Milliarden US-Dollar durch den US-Präsidenten. China reagierte umgehend und kündigte "umfassende Gegenmaßnahmen" an.

"So wie wir Trump kennen, sollte man dies als Pokerspiel betrachten, bei dem er den Einsatz etwas erhöht hat", sagte Michael Arone, Chef-Anleger des Anlageberaters State Street.

Auch eine relativ optimistisch gehaltene Rede des Fed-Präsidenten Jerome Powell beim Chicagoer Wirtschaftsclub konnte die Börsianer nicht zum Kaufen ermuntern. Powell betonte, dass die US-Notenbank mit Bedacht an die Zinsanhebung herangehen werde: "So lange sich die Wirtschaft weitgehend auf ihrem aktuellen Pfad voranbewegt, werden weitere graduelle Anhebungen der Leitzinsen diese Ziele am besten befördern."

