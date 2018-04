Die neuen Accel-NGS Unique-Dual-Indexing-Kits (eindeutige doppelte Indices) minimieren Read-Fehlzuordnungen, um Analyseergebnisse zu verbessern.



Ann Arbor, Michigan (ots/PRNewswire) - Swift Biosciences (https://swiftbiosci.com/) gab heute die Einführung seiner Accel-NGS® Unique-Dual-Indexing-Kits (https://swiftbiosci.com/products/udis/) bekannt, die die Leistung und den Wert des Multiplex-Sequencing mit hohem Durchsatz bieten und gleichzeitig die Genauigkeit der Erkennung niederfrequenter Abweichungen in Proben wie FFPE und cfDNA erhöht, wie z. B. somatische Mutationen.



Multiplex-Sequencing ist eine gängige Methode in der klinischen Forschung, Entwicklung von Wirkstoffen und klinischen Servicelabors, die Next-Generation-Sequencing (NGS) nutzen. Die Accel-NGS Unique-Dual-Indexing-Kits sind eine wichtige Erweiterung der NGS-Arbeitsabläufe, da bei den derzeitigen Tools Demultiplexing-Probleme infolge von Index-Lesefehlern, PCR-indiziertem Chimärismus aufgrund von Multiplex-Hybrid-Capture-Arbeitsabläufen und Index-Hopping bei Patterned-Flow-Zellen auftreten.



Die Accel-NGS Unique-Dual-Indexing-Kits von Swift wurden als ein Satz von 96 doppelten Indices für i7- und i5-Positionen entwickelt und ermöglichen skalierbare und zuverlässigere Arbeitsabläufe für eine Reihe von Anwendungen, darunter:



- Erkennung niederfrequenter somatischer Varianten - Mit Formalin fixierte und in Paraffin eingebettete Analyse - Mikrobenerkennung in Proben vom Menschen - Zellfreie DNA-Analyse



"Durch direkte Behebung von Read-Fehlzuordnungen ermöglichen wir eine genauere Lösung, die zu neuen Anwendungen führen kann, wie zum Beispiel Tumormutationslast-Profilierung", sagt Candia Brown, Vice President of Global Marketing von Swift.



Wichtigste Eigenschaften und Vorteile der Accel-NGS Unique-Dual-Indexing-Kits:



- Optimiert für alle Illumina-Sequenzierungsgeräte - Verringerung der Fehlzuordnungsraten auf weniger als 0,1 Prozent - Einsetzbar für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Gesamtgenom-Sequenzierung, Gesamtexom- und Methylationsanalyse - Kompatibilität mit Swift Library-Prep-Kits, einschließlich Accel-NGS 1S, Accel-NGS 2S und Accel-NGS Methyl-Seq



"Swifts eindeutige doppelte Indices sind zuverlässiger in der Erkennung niederfrequenter Varianten und ermöglichen bei steigendem Sequenzierungs-Durchsatz und zunehmender Multiplexierungskapazität eine gleichbleibende Datenqualität", sagt Laurie Kurihara, PhD, Vice President of Product Development von Swift.



Die neuen Indexierungs-Kits sind mit allen Illumina-Plattformen kompatibel, da sie speziell dafür entwickelt wurden. Sie sind ab sofort im Handel erhältlich (https://swiftbiosci.com/products/udis/exp-product-specifications-).



Informationen zu Swift Biosciences



Swift Biosciences ist der NGS-Library-Prep-Hersteller schlechthin. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Ann Arbor im US-Bundesstaat Michigan und entwickelt neuartige Library-Prep-Lösungen für neue Next-Generation-Sequencing (NGS)-Anwendungen, darunter Gesamtgenom-Sequenzierung, gezielte DNA-Sequenzierung sowie epigenetische Analyse. Die Produkte von Swift Biosciences werden dafür entwickelt, Kunden bei der schnelleren, leichteren, sensibleren und genaueren Analyse ihrer Proben zu unterstützen, und sie sollen gleichzeitig mit den marktführenden Geräten kompatibel sein. Swift Biosciences bietet als erster Hersteller Library-Prep-Lösungen für alle gängigen Sequenzierungsplattformen an, einschließlich Pacific Biosciences®, Illumina® und Ion Torrent.



Das Unternehmen ist seit Februar 2010 tätig und seine Produktentwicklung konzentriert sich auf neue Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen, wie etwa landwirtschaftliche Gentechnik, Pharmaindustrie, Universitäten, Biotechnologie und einzelne Bereiche der Krebsforschung.



Weitere Informationen finden Sie unter SwiftBioSci.com (https://swiftbiosci.com/) und Sie können Swift Biosciences auf Twitter folgen (@SwiftBioSci).



