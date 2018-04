Ärzte und Klimaschützer haben zum Weltgesundheitstag an diesem Samstag einen Ausstieg aus der Kohlestrom-Gewinnung in Deutschland bis zum Jahr 2030 gefordert. "Wir stehen entschieden gegen eine Wirtschaft, die Krankheit verursacht und in Kauf nimmt", heißt es in der Erklärung "Gesundheit braucht Klimaschutz". Unter anderem Medico International, IPPNW Deutschland und Ärzte der Welt fordern die große Koalition gemeinsam mit Umweltverbänden auf, einen schnellen und sozialverträglichen Kohleausstieg zu beschließen.

Sie verweisen auf gesundheitliche Gefahren etwa durch Feinstaub, Schwermetalle und Quecksilber, auf die Folgen des Klimawandels sowie auf die psychische Belastung von Menschen, die wegen des Kohlebergbaus ihre Heimat verlören. "Die katastrophalen gesundheitlichen Folgen der Kohleverstromung sind viel zu lange ignoriert worden", sagte Alex Rosen, der Vorsitzender der Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges (IPPNW) in Deutschland. "Energiewende bedeutet nicht nur Atomausstieg, sondern auch Kohleausstieg."/ted/DP/fba

