Auch wenn das Kaufen von Aktien vom Grundprinzip her ein ziemlich simpler Vorgang ist, ist es in vielen Situationen nicht ganz leicht, ein langfristiger Investor zu sein. Es erfordert in der Regel Mut, Fleiß und die Bereitschaft, sich durch eine Vielzahl von Zahlen und Vergleichswerten zu wälzen, sowie gegebenenfalls auch schwierige Marktphasen auszusitzen. Allerdings ist das Investor-Dasein gleich vom Beginn an ein ziemlich spannender und vielseitiger Prozess. Damit du ihn auch wirklich genießen kannst, solltest du die folgenden drei Schritte besser bereits im Vorfeld psychologisch gegangen sein: Den Willen fassen, langfristig Geld zu sparen Zunächst einmal solltest du dir darüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...