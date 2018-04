Die letzten zwei Monate waren für die Anleger, die sich an die sogenannte "Kernschmelze" des Aktienmarktes gewöhnt haben, ein ziemlicher Weckruf. Nach zwei vollen Jahren, in denen der Aufwärtstrend noch nicht einmal ein wenig nachgelassen hat, haben sowohl der legendäre Dow Jones Industrial Average als auch der breitere S&P 500 einige der wildesten Handelsaktionen seit der Großen Rezession verzeichnet. Beide Indizes meldeten am 5. Februar 2018 ihren größten eintägigen Punktrückgang in der Geschichte und verzeichneten auch mindestens einen eintägigen Punktgewinn, der die Top 20 aller Zeiten geknackt hat. Tatsächlich brauchte der S&P 500 nur 13 Tage, um von einem Allzeit-Schlusshoch auf eine ...

