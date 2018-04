Nach neun Jahren Bullenlauf, der Pamplona im Vergleich dazu wie die Westminster-Hundeausstellung aussehen ließ, haben die Investoren große Angst, dass ein Börsencrash kurz bevorstehen könnte. Eine Kombination aus politischen und wirtschaftlichen Themen hat die Marktvolatilität erhöht und könnte für den Dow Jones Industrials und S&P 500 die Grundlage für einen massiven Einbruch von den jüngsten Höchstständen bilden. Auch wenn es nicht zwangsläufig so schlimm sein wird wie 2008 und Anfang 2009, wird ein zukünftiger Crash die mentale Stärke von Millionen von Anlegern testen, die das schlimmste Szenario für ihre Altersvorsorge befürchten. Am klügsten ist es, sich in guten Zeiten auf ...

